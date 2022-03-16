Putin'e kötü haber, karar onaylandı

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.