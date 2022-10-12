Putin'in gaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk yanıt

Putin'in Avrupa'ya gaz sevkiyatı için, Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz teklifine Enerji Bakanı Dönmez'den cevap geldi. Dönmez, ''Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor, ancak teknik olarak mümkün''

Avrupa'daki enerjini krizini çözmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye önerisi geldi.

Putin'in "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa'ya gaz sevkiyatı için, Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz" açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt geldi.

"TÜRKİYE'DE GAZ MERKEZİ MÜMKÜN"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, Putin'in doğal gaz açıklamalarını değerlendirdi.

Bilgehan Öztürk, "Türkiye hayati bir öneme sahip. Tıpkı tahıl anlaşmasında, barış görüşmelerinde olduğu gibi. Rusya, Türkiye'den yardım alma ve Türkiye'ye rol verme eğilimi içerisinde. Türkiye gibi denge sağlayan ülkelere ihtiyacı bulunuyor. Türkiye üzerinden açılım yapmaya çalışıyor Putin. Türkiye üzerinden gaz sevkiyatının kapasitesinde sorun yok." dedi.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda Komisyonun 2022 Genişleme Raporu'nu sundu.

Varhelyi, Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli ve güvenilir bir transit ülke olduğunu söyledi.