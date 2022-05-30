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Putin'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Donbass bölgesinin "özgürleştirilmesinin" Rusya için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyledi. Lavrov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialara da cevap verdi.
Putin'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya için Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin "özgürlüşterilmesinin", "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyleyerek, bunu "Ukrayna ordusu ve taburlarının Moskova'nın bağımsız devletler olarak tanıdığı Donetsk ve Luhansk'tan çıkarılması" olarak açıkladı. Donbass bölgesi, Donetsk ve Luhansk'tan oluşuyor.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SORU

Lavrov, TF1'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin bir sorusu üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda (Putin) hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi.

Lavrov, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını da belirtti.

"PUTİN'İN 3 YIL ÖMRÜ KALDI"

İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirmiş ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşımıştı.

Daily Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti. İngiliz gazete haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı

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