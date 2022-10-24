  • BIST 3.983,98
  • Altın 985.788
  • Dolar 18.6029
  • Euro 18.2898
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Qbot kötü amaçlı yazılımı kullanıcıların verilerini çalabiliyor

Aman dikkat! Kaspersky, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları hedefleyen yeni bir etkinlik dalgası tespit etti. Qbot kötü amaçlı yazılımı, bulaştığı kurumsal ağlardan kullanıcıların verilerini ve e-postalarını çalabiliyor.
Qbot kötü amaçlı yazılımı kullanıcıların verilerini çalabiliyor

Kaspersky telemetrisine göre, META bölgesi (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) ülkelerindeki kurumsal kullanıcılar, Qbot kötü amaçlı yazılımını kullanarak kurumları hedefleyen kötü niyetli kampanyadan etkilenen tüm kurumsal kullanıcıların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, bir süre duraklamanın ardından tehlikeli Qbot kötü amaçlı yazılımını kullanarak kurumları hedefleyen kötü niyetli kampanya geri döndü. Kaspersky, kampanyaya daiİr dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları hedefleyen yeni bir etkinlik dalgası tespit etti..

Kaspersky telemetrisine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, küresel olarak etkilenen iilk 10 ülke arasında yer alıyor. META bölgesi ülkelerindeki kurumsal kullanıcılar, küresel olarak kampanyadan etkilenen tüm kurumsal kullanıcıların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Qbot, bulaştığı kurumsal ağlardan kullanıcıların verilerini ve e-postalarını çalabilen, ağ genelinde yayılabilen ve ağdaki diğer cihazlara fidye yazılımı veya diğer Truva atları yükleme yeteneğine sahip bir bankacılık Truva atı. Siber suçluların işle ilgili konulardaki e-posta görüşmelerine sızdığı ve alıcılara, cihazlarına bankacılık Truva atı bulaştırmak üzere indirmeleri için arşivlenmiş bir dosyaya yönlendirme bağlantısı içeren bir mesaj gönderdiği iddia ediliyor. Saldırganlar, kullanıcıları dosyayı açmaya veya indirmeye ikna etmek için genellikle dosyanın ticari teklif gibi önemli bilgiler içerdiğini söyleme yoluna gidiyor. Bu davranış şekli mesajların tespit edilmesini zorlaştırıyor ve alıcının aldanma şansını artırıyor. Şu ana kadar Qbot'u yayan 400'den fazla virüslü site tespit edildi...

İş yazışmalarını taklit etmek siber suçlular tarafından yaygın olarak kullanılan bir hile ancak saldırganlar sanki yazışmanın devamıymış gibi aldatıcı bir mesaj göndermek için önceden çalınmış mevcut bir görüşmeyi devam ettirdiğinden kampanya daha karmaşık bir hal alıyor. Bu yöntem alıcının dosyaları açma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle olmadık bir dosyayı açmadıklarından emin olmak için çalışanların iş yazışmalarında iletişim kurarken özellikle dikkatli olmaları gerekiyor.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

Kaspersky, Qbot saldırılarından korunmak için şu önerilerde bulunuyor: "E-posta ağ geçidi düzeyinde güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin. Bu çözüm son kullanıcılar hata yapma şansı bulamadan spam ve kötü amaçlı iletileri otomatik olarak filtreleyecektir. Personelinize temel siber güvenlik hijyeni eğitimi verin. Bu onlara siber suçluların davranışlarını tespit etmeyi öğretebilir. Çalışanlarınızın kimlik avı ve kötü niyetli e-postaları gerçek olanlardan nasıl ayırt edeceklerini öğrenmeleri için simülasyon saldırıları gerçekleştirin. İnternete bağlı her uç noktada bir güvenlik çözümü kullanın. Bu durumda bir personeliniz saldırıya maruz kalırsa bu çözüm zararlı dosyanın açılmasını veya kötü niyetli bağlantının çalışmasını engelleyebilir."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 24 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı24 Ekim 2022 Pazartesi 10:02
  • Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor24 Ekim 2022 Pazartesi 09:50
  • Ankara Kitap Fuarı'nda Ülkü Ocakları standını açtı24 Ekim 2022 Pazartesi 09:02
  • Yüzlerce saka kuşunu Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza24 Ekim 2022 Pazartesi 08:09
  • Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 ayda 1043 silah ele geçirildi23 Ekim 2022 Pazar 16:10
  • Türkiye ile KKTC arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği23 Ekim 2022 Pazar 16:08
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi23 Ekim 2022 Pazar 16:07
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu ve önleyici hizmetleri SOHEP ile iyileştirecek23 Ekim 2022 Pazar 15:50
  • Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 900 saka kuşu ele geçirildi23 Ekim 2022 Pazar 15:49
  • 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak22 Ekim 2022 Cumartesi 23:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti