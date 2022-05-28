Radisson'un Türkiye yatırımları artarak devam ediyor

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye İş Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, "Geçen yıl, 2025 yılında 50 otele ulaşmayı hedefliyorduk ancak yüksek ihtimalle bu hedefe 2022 yılı sonunda ya da 2023’ün başında ulaşacağız." dedi.

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye İş Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, "Geçen yıl, 2025 yılında 50 otele ulaşmaya hedefliyorduk ancak yüksek ihtimalle bu hedefe 2022 yılı sonunda ya da 2023’ün başında ulaşacağız. Bu da Türkiye'ye olan tutkumuzu gösteriyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rankoussi, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Hedeflerine daha erken ulaşabileceklerine değinen Rankoussi, geçen yıl, 2025 yılında 50 otele ulaşmaya hedeflediklerini ancak yüksek ihtimalle bu hedefe 2022 yılı sonunda ya da 2023’ün başında ulaşacaklarını bunun da Türkiye'ye olan tutkularını gösterdiğini söyledi.

Rankoussi, Türkiye’de 44 otel ve 7 bin odayla hizmet verdiklerini belirterek, "Özellikle, İstanbul bizim için kilit öneme sahip, portföyümüzün yüzde 50’si bu şehirde bulunuyor. İstanbul bizim için gelecekteki büyüme açısından da proaktif bir şehir. İlk 'Radisson Individuals'u geçtiğimiz aylarda İstanbul’da açtık. Radisson Individuals bizim yeni markamız ve bu yıl için önemli bir dönüm noktası. Bu markanın büyümesini gelecek 12 ay içerisinde hızlandıracağız." diye konuştu.

Geçen yıl Erciyes ve Bodrum'da oteller açtıklarını kaydeden Rankoussi, bu yıl, yakın bir zamanda Antalya’daki yeni yatırımlarını da açıklayacaklarını belirterek, resort otel lokasyonlarını çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

"Otele değil insana yatırım yapıyoruz"

Rankoussi, Radisson’un bir yönetim şirketi olduğuna dikkati çekerek, "Biz otele yatırım yapmıyoruz. İnsanlarımıza yatırım yapıyoruz. Türkiye’deki ortalama 150 odaya sahip bir hotel yatırımı ortalama 10 ile 20 milyon dolar arasında tutar. Bu işin emlak tarafı. Radisson, sisteme, insanlara, dağıtım kanallarına yatırım yapar. Türkiye’de de biz çalışanlarımıza, daha fazla insanı istihdam etmeye ve ofis yapımızı büyütmeye yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde salgın öncesi dönem seviyelerine geri dönüldüğüne vurgu yapan Rankoussi, turizm açısından Türkiye’ye yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Rankoussi, söz konusu ilginin özellikle resort otellerde bu yaz sezonunda ciddi oranda artacağını kaydederek, Çeşme ve Bodrum’da yüksek talep beklediklerini ifade etti.

İstanbul Havalimanı fark yarattı

Rankoussi, İstanbul Havalimanı'nın insanların erişimi anlamında önemli bir fark yarattığının altını çizerek, turizmin ana etmeninin altyapı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerine dair de konuşan Rankoussi, "Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki iş birliğinin artması ile karşılıklı ticari ilişkiler gelişecektir. Körfez ülkelerindeki insanlar her zaman gelme taraftarıydı ancak son gelişmelerin süreci hızlandıracağını düşünüyorum.

Türk turistlerden gelen iç taleplerde bir yükseliş gözlüyoruz. Daha önce gitmedikleri Bodrum, Çeşme hatta Anadolu’nun orta kısımlarını ziyaret ediyorlar. Biz iç taleplere de hizmet ediyoruz. Türkiye bizim için en büyük pazarlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Biz Türkiye’de her yıl yeni açtığımız otellerle büyümeyi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.