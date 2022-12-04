  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Radyofrekans ve ozon tedavisiyle fıtık ağrılarının yüzde 80'i kayboluyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Tedavi yöntemiyle hastaların yüzde 80'ında fıtık ağrıları kayboluyor." dedi.
Radyofrekans ve ozon tedavisiyle fıtık ağrılarının yüzde 80'i kayboluyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde uygulanan radyofrekans ve ozon tedavi yöntemiyle uygun vakalarda fıtık ağrıları yüzde 80 oranında gideriliyor.

Günümüzün en yaygın rahatsızlıkları arasında yer alan bel ve boyun fıtığı ağrılarını dindirebilmek için birçok hasta farklı tedavi yöntemlerine başvuruyor. Radyofrekans ve ozon tedavi yöntemi de fıtık tedavisinde uygulanmaya başlanan yeni yöntemler arasında yer alıyor.

Yakın dönemde hizmet vermeye başlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde hastalara radyofrekans ve ozon tedavi yöntemi 1 yıldır başarıyla uygulandı ve fıtık rahatsızlıklarının giderilmesinde yüzde 80 başarı yakalandı.

Ayrıca fıtıklar çok eski ve sertleşmiş değilse ve ileri derecede patlayıp uyuşukluk ve güç kaybı yapmadıysa yüzde 60-70 oranında küçültülüyor.

Hasta, radyofrekans ve ozon tedavi yöntemiyle fıtık bölgesine yapılan yarım saatlik müdahalenin ardından 2 saat içerisinde taburcu ediliyor.

"BU TEDAVİ YÖNTMEİYLE DAHA İNCE VE EN UÇ NOKTALARA ULAŞABİLİYORUZ"

Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girişimsel Radyolojinin ameliyatla yapılan işlemlerin ameliyatsız olarak bir iğne deliğinden damardan ve vücut boşluklarına direkt girerek gerçekleştirilen bir bölüm olduğunu söyledi.

Tedavi yönteminin bazı avantajları olduğunu belirten Kılıçkesmez, "Tedavi yöntemiyle daha az ağrı duyuluyor daha kısa sürede, anestezisiz müdahale yapılabiliyor. Ayrıca bu tedavi yöntemiyle daha ince ve en uç noktalara ulaşabiliyoruz. Aynı gün içerisinde hastalar taburcu olabiliyorlar. Bu yöntemi sadece fıtıkta değil, diz ağrısı, prostat büyümesi, miyom, anevrizma gibi birçok farklı hastalıklara da uyguluyoruz." diye konuştu.

Kılıçkesmez, bel ve boyun fıtığında rahatsızlığın bir kısmının kendiliğinden geçtiğini, bazılarının ise ilaç tedavisiyle iyileştiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak bazıları bu rahatsızlıktan kurtulamıyor, ağrıları şiddetleniyor. Uyuşukluk veya kuvvet kaybı gelişmeden önce hastada tedavi gerekiyor. Son yıllarda dünyayla birlikte ülkemizde ameliyat öncesi kurtarılabilir fıtıkların minimal invazif yöntemlerle yapılması var. Yüksek teknoloji cihazlar, yeni jenerasyon iğneler, muayene ve detaylı MR bilgisi başarının temel unsurları. Bize gelen hastanın önce şikayetlerini dinliyoruz, arkasından muayene ve MR bulgularıyla o fıtığı karşılaştırıyoruz. Yani oradaki lezyon, o anatomik lokalizasyondaki lezyon bu şikayetlere yol açabilir mi ona bakıyoruz. Uyumlu ise o noktaya ulaşarak radyofrekans ve ozon tedavi yöntemini uyguluyoruz. Sıkıntıyı tespit ettiğimiz noktaya farklı bölgelerden iğneyle giriyoruz veya farklı noktalarda problem olduğu için bunların etrafına girerek ödem giderici ilaçlar yapıyoruz. Radyofrekans veya ozonla bu lezyonun yani fıtığın gerilemesini sağlıyoruz."

"HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE FITIK AĞRILARI KAYBOLUYOR"

Radyofrekans ve ozon tedavi yönteminin yarım saat kadar sürdüğünü vurgulayan Kılıçkesmez, "Sakinleştirici ilaçlar ve ağrı kesici ilaçlar eşliğinde sadece aç karnına yapılan tedaviden sonra hasta yürüyerek hastaneden 2 saat sonra gidiyor." dedi.

Prof. Dr. Kılıçkesmez, radyofrekans ve ozon tedavi yönteminin başarı oranının yüksek olduğunun altını çizerek, "Fıtık ağrısı konusunda da ciddi bir başarı var. Tedavi yöntemiyle hastaların yüzde 80'inde fıtık ağrıları kayboluyor ancak bu hastaların yüzde 40 ile 50'sinde daha küçük bir enjeksiyon gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tedavide hastaların aşırı kilolarından kurtulması gerektiğine dikkati çeken Kılıçkesmez, eğer zayıflama olmazsa, hastanın bel ve boyun sağlığına dikkat etmemesi halinde başarı şansının azaldığını ve tekrarlama riskinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsler birbiri ile karıştı; gripte anormal artış yok30 Kasım 2022 Çarşamba 11:38
  • Prof. Dr. Kurugöl: Çocuklarda grip vakaları artıyor30 Kasım 2022 Çarşamba 11:10
  • Gitmeyeceği muayenenin randevusunu iptal etmeyenler hastane işleyişini de bozuyor30 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
  • Dişe ayrılmayan 5 dakika 100 bin liraya kadar maliyetle geri dönüyor30 Kasım 2022 Çarşamba 10:37
  • Trabzon'daki Obezite Merkezinde bir yılda 400 kişinin kilo vermesi sağlandı29 Kasım 2022 Salı 16:14
  • Bakan Koca'dan "sahte doktor" ve artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin açıklama29 Kasım 2022 Salı 16:11
  • Vücut ağrıları kemik erimesinin belirtisi olabilir29 Kasım 2022 Salı 13:01
  • Osmaniye'de 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı29 Kasım 2022 Salı 10:39
  • DSÖ maymun çiçeği virüsünün adını 'Mpox' olarak değiştirecek28 Kasım 2022 Pazartesi 16:56
  • Çocuklarda genetik hastalıklar için "beyin içine gen tedavisi" Faz-1 çalışmaları başladı28 Kasım 2022 Pazartesi 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti