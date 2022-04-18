Rakibinin hamlesini 'hisleriyle gören' judocuların hedefi Avrupa ve dünyada madalya

Görme Engelli Judo Milli Takımı, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye Judo Federasyonun faaliyet programına yer alan ve 2022'de hedef olarak belirlenen organizasyonlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Antrenörü Hüseyin Üstündağ yönetimindeki görme engelli milliler, İtalya'da 8-9 Eylül'de gerçekleştirilecek Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası ile Azerbaycan'da 7-9 Kasım'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası için ter döküyor.

Üstündağ ve beraberindeki antrenörlerin yardımıyla taktik çalışmalarına odaklanan milli sporcular, rakibine karşı "hisleriyle" hareket edip hamle yapıyor.

Aralarında olimpiyat madalyalı sporcuların da yer aldığı judocular, iki organizasyonda da çok sayıda madalya kazanmayı hedefliyor.

"Bu çocuklarla başarı yakalayacağız"

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Hüseyin Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda görme engelli sporcuların judoda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Milli sporcuların gelecek için büyük umut vadettiğini vurgulayan Üstündağ, "Aramızda hiç görmeyen çocuklarımız var. Biz onların eli, ayağı oluyoruz. Bu çocuklarımız inanıyorlar, güveniyorlar. Biz de onlara inanıp, güveniyoruz. Bu çocuklarla başarı yakalayacağız." diye konuştu.

Üstündağ, görme engelli judocuların hisleriyle hareket ettiğini belirterek, onlarla nerede tekniğe geçip dönecekleriyle ilgili sürekli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu yılki tüm hazırlıkların Avrupa ve dünya şampiyonalarına yönelik olduğunu ifade eden Üstündağ, bu iki organizasyon öncesi çeşitli uluslararası şampiyonalara katılacaklarını söyledi.

"Judoda iyi yerlere doğru gidiyoruz"

Yoğun bir tempoda antrenman yaptıklarını aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Önümüzde hedef koyduğumuz Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Madalyaya odaklanıyoruz. İnşallah şampiyonalardan madalyalarla döneceğiz. Takım inanmış durumda. Judoda iyi yerlere doğru gidiyoruz. Dünya genelinde iyi bir yerdeyiz, sözü geçen bir ülke halindeyiz. Bundan sonra daha da iyi olacak."

Antrenör Nurullah Diyarbakır da İtalya'da düzenlenecek Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası ile Azerbaycan'da gerçekleşecek Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, iki organizasyonda da madalyalar kazanmak istediklerini kaydetti.