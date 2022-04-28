  • BIST 2.438,45
  • Altın 897.559
  • Dolar 14.7546
  • Euro 15.5536
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimlerini yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaştırdı.
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerine yönelik yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor.

Öte yandan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yarın gerçekleştirilecek denetimlerini basın mensupları da takip edebilecekler.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakkında dava açıldı28 Nisan 2022 Perşembe 15:01
  • Konya'da suç örgütlerine operasyon:12 gözaltı28 Nisan 2022 Perşembe 14:50
  • Mobil Hız Tespit Sistemi trafik kazalarının azalmasına katkı sağlıyor28 Nisan 2022 Perşembe 14:28
  • ABD'den PKK'ya dev 2023 bütçesi: Rakamlar belli oldu28 Nisan 2022 Perşembe 14:22
  • Asiye'ye pitbull saldırısında tutuklu 4 sanık tahliye oldu28 Nisan 2022 Perşembe 14:20
  • 2 ildeki 8 ilçeden 63 su sayacı çalan çift yakalandı28 Nisan 2022 Perşembe 14:18
  • Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır28 Nisan 2022 Perşembe 14:09
  • Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı28 Nisan 2022 Perşembe 14:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü28 Nisan 2022 Perşembe 14:08
  • Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır28 Nisan 2022 Perşembe 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti