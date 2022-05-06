  • BIST 2.459,06
  • Altın 904.444
  • Dolar 14.9382
  • Euro 15.8306
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
» »

Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar

Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar
Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler'in indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.  'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Okan Güler, Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  Rambo Okan'ın bayrağın iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şişli'de ayakkabı bağlama bahanesiyle cüzdan çaldı
Şişli'de ayakkabı bağlama bahanesiyle cüzdan çaldı
Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar
Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar
Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
Ümraniye'de camilerden şamdan çaldı
Ümraniye'de camilerden şamdan çaldı
GÖKDENİZ yeteneklerini atışlı testlerle kanıtladı
GÖKDENİZ yeteneklerini atışlı testlerle kanıtladı
Türk basın tarihinin 102 yıllık hikayesi 'Rüzgarlı Gazeteciliği' belgeseliyle anlatılacak
Türk basın tarihinin 102 yıllık hikayesi 'Rüzgarlı Gazeteciliği' belgeseliyle anlatılacak
Son Eklenen Videolar
Van kedileri kafalarındaki "mühür" ile ayırt ediliyor
Van kedileri kafalarındaki "mühür" ile ayırt ediliyor
Ankara'daki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Ankara'daki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Milli helikopter motoru 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
Milli helikopter motoru 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti