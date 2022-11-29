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Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada 

TOKAT'ta, devlet hastanesinde dahiliye uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin, annesini randevusuz muayene ettirmek isteyen Celal Y.'nin (47) yumruklu saldırısına uğradı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, Celal Y. ise gözaltına alındı.
Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada 

Olay, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Celal Y., dahiliye uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin'in odasının kapısını çalarak annesi Yüksel Y.'yi muayene ettirmek istediğini söyledi.

Dr. Ergin de öğle arasında olduklarını ve randevu alması gerektiğini belirtti. Buna sinirlenen Celal Y., odaya girip, zorla dışarı çıkardığı doktora yumruk attı.

Celal Y., çevredekilerin müdahalesiyle durdurulurken, bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Celal Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Dr. Elif Dağıstan Ergin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

 

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