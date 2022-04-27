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Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Beta lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami’inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Kağıthane’de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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