Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yedi Güzel Adam"ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Rasim Özdenören için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da❮❯

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Yazar Özdenören için cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören'in "Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu olduğunu hatırlattı.



Özdenören'i hep birlikte Hakk'a uğurladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri sevgili habibinin 'liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim Ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Özdenören'in tabutuna omuz verdi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Ali Haydar Haksal, Şeref Akbaba, İbrahim Demirci, Tarık Tufan, Selahattin Yusuf, Ömer Karaoğlu, Yusuf Kaplan, Saadettin Acar, Osman Bayraktar, Berat Zarifoğlu, Mehmet Doğan, Mustafa Armağan, Mahmut Bıyıklı, Ali Ayçil, Zeki Bulduk, Atıf Bedir, Turan Koç, İbrahim Demirci, Selahattin Eş, Selman Gemuhluoğlu, Cevdet Karal, Kemal Sayar'ın da arasında bulunduğu siyaset, edebiyat ve yazı dünyasından pek çok ismin yanı sıra ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Özdenören'in cenazesi, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç, Yavuz Bahadıroğlu ve Mehmet Nuri Güleç'in de metfun bulunduğu, Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde hazırlanan kabre defnedildi.

Rasim Özdenören kimdir?

Usta yazar Rasim Özdenören, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş'ta dünyaya geldi.

Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, Kahramanmaraş Lisesinde, edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.

Usta yazarın ilk hikayesi, "Akarsu", Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de çıktı. Aynı dergide, "Kasap" ve "Bayır Dereden Öyküler" adlı eserleri de yayınlandı. Özdenören'in ilk hikayeleri 1957-1958 arasında Türk Sanatı ve Arayış dergilerinde okuyucuyla buluştu.

Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul'a taşınan Özdenören, İstanbul Üniversitesinde, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü 1964'te, Hukuk Fakültesini ise 1967'de bitirdi.

Türk hikayesinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile "Edebiyat" dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Akif İnan ve Erdem Bayazıt gibi isimlerle 1969'da, Nuri Pakdil'in yayımladığı "Edebiyat" dergisinde yazılar kaleme alan Özdenören, "Kalkınma İktisadı" konulu yüksek lisans çalışması için 1970'te ABD'ye gitti.

New Mexico Üniversitesinde tezini tamamlayamadan geri dönerek, Eylül 1971'de Ayşe Çalkaya ile evlendi, Ömer Ümran ile Merve adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Rasim Özdenören, 1975'te Kültür Bakanlığına bakanlık müşaviri olarak atandı, 1977-1978'de müfettiş olarak çalıştı.

Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile 1976'nın sonunda "Mavera" dergisini kuran yazarın, hikaye ve yazıları Varlık, Türk Sanatı, Arayış, Hamle, Dost, Soyut, Yeni İstiklal, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yeni Devir, Yeni Zemin, Yedi İklim, Kaşgar, Hece, Zaman, Yeni Şafak ve Yeni Dönem'de yayımlandı.

Daha önce vefat eden Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay ile "7 Güzel Adam" olarak tanınan usta yazarların son temsilcisi Rasim Özdenören, son yıllarında Hece dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü gibi pek çok ödülün sahibi olan Özdenören, 23 Temmuz'da 82 yaşındayken bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.