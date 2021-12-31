Rasulayn'da şehit olan DSİ personeli son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Balıkesir'e getirilen şehit Gökkaya (37) için DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde tören yapıldı. Gökkaya'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarından helallik alınan törende dua edildi. Şehidin eşi Arzu Gökkaya, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.
31 Aralık 2021 Cuma 15:31
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