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Raylar üzerindeki sığırcık sürüsünü fotoğrafladı

Raylar üzerinde 15 yılda 21 kuş türünü fotoğraflayıp seriye dönüştüren kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, son olarak binin üzerinde sığırcıktan oluşan sürüyü fotoğrafladı.
Raylar üzerindeki sığırcık sürüsünü fotoğrafladı

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 2002'de başladığı kuş gözlemciliğinde yaklaşık 15 yıldır da tren rayları üzerine konan kuş türlerini fotoğraflayıp özel bir seri oluşturuyor. Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) gözlem ekibi ve e-Bird Türkiye hakemi de olan Erturhan'ın, Demiryolu Doğası ve Kuşları' ismini verdiği serisinde, bugüne kadar çobanaldatan, ibibik, ispinoz, kaya kiraz kuşu, kızıl şahin, sarı kuyruksallayan, serçe ve sığırcık türlerinin de arasında bulunduğu toplam 21 kuş türü bulunuyor.

Daha önce de raylar üzerinde sığırcık sürüsü fotoğraflayan Erturhan, önceki gün Isparta'nın Keçiborlu ilçesi İncesu beldesi mevkiinde raylar üzerinde binin üzerinde bireyden oluşan sığırcık sürüsünü fotoğrafladı. Raylarla birlikte çok güzel bir görüntü oluşturan sığırcık sürüsünden tek kare çekebilen Erturhan, demir yollarının kuşlarla barışık bir düzende gitmesinin çok güzel olduğunu belirterek, “Binin üzerinde bir sığırcık sürüsü. 21 tür olan seride daha öncede sığırcık fotoğrafı vardı ve bu ikincisi oldu. Tren- kuş çarpışmaları ile ilgili haberlerin çoğu bilimsellikten uzak sosyal medya paylaşımları. Kara yolu araçları ile karşılaştırıldığında kat kat daha az çarpışmalar. Konvansiyonel hatlarda neredeyse yok denecek kadar az" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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