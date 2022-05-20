Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki İspanya ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Barcelona'yı 86-83 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Real Madrid, organizasyonda 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eflatun-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde 19. kez adını finale yazdırdı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en çok şampiyonluğa ulaşan takım konumunda bulunan Real Madrid, sonuncusu 2018'de olmak üzere 10 kez kupayı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 8 kez ise ikincilikle yetindi.