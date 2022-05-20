  • BIST 2.393,61
  • Altın 948.515
  • Dolar 15.9574
  • Euro 16.8883
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki İspanya ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Barcelona'yı 86-83 yenen Real Madrid, finale yükseldi.
Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu

Real Madrid, organizasyonda 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eflatun-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde 19. kez adını finale yazdırdı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en çok şampiyonluğa ulaşan takım konumunda bulunan Real Madrid, sonuncusu 2018'de olmak üzere 10 kez kupayı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 8 kez ise ikincilikle yetindi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto, futbol kariyerini noktaladı20 Mayıs 2022 Cuma 09:22
  • Milli tekvandocular, ilk gün 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı20 Mayıs 2022 Cuma 09:22
  • Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı19 Mayıs 2022 Perşembe 17:58
  • TFF duyurdu: İsviçre Milli Takımı'nı seçti19 Mayıs 2022 Perşembe 16:03
  • Galatasaray ile Antalyaspor 52. randevuda19 Mayıs 2022 Perşembe 13:00
  • Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak19 Mayıs 2022 Perşembe 12:59
  • Türk okçuluğunda hedef, tarihini bilen bilinçli nesiller yetiştirmek19 Mayıs 2022 Perşembe 12:59
  • NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu19 Mayıs 2022 Perşembe 11:50
  • Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:53
  • Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek19 Mayıs 2022 Perşembe 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti