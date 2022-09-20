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Referandum tarihi belli oldu!

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ta, Rusya'ya katılım için 23-27 Eylül tarihleri arasında referandum yapılacağı bildirildi.
Referandum tarihi belli oldu!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk ve Donetsk yönetimleri Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı aldı.

İki bölgenin halk konseyi, referandumun 23-27 Eylül arasında yapılacağını duyurdu.

Zaporijya bölgesi yönetimi de yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Rossiya devlet kanalına konuşan Lavrov, "Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 209. gününde devam ediyor.

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı.

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