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Rekabet Kurulu soruşturmaları sonucu 5 ayrı şirkete idari para cezası uyguladı

Rekabet Kurulu'nun Korkmaz Mutfak Eşyaları, Gençler Ev Araç ve Gereçleri ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları ile Miele Elektrikli Aletler ve Natura Gıda hakkında yürüttüğü 3 ayrı soruşturma uzlaşmayla sonlandırıldı.
Rekabet Kurulu soruşturmaları sonucu 5 ayrı şirkete idari para cezası uyguladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin satıcılarının satış fiyatına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, firmanın sunduğu uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Firmanın, dikey anlaşmalar kapsamında yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle Kanunu ihlal ettiği tespit edilirken, teşebbüse, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 1 milyon 134 bin 186,44 lira tutarında idari para cezası kesildi.

ÜÇ FİRMA DA UZLAŞMA TALEP ETTİ

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti'nin söz konusu Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Soruşturmanın, taraflarca sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle, sonlandırılmasına karar verildi. Firmaların, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti suretiyle Kanunu ihlal ettiği saptandı. Bu kapsamda, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ'ye 224 bin 857,24 lira, Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ'ye 12 milyon 706 bin 779,34 lira, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti'ye 71 bin 949,8 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

HIZLI TÜKETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, ürünlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Firmanın, organize perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ederek Kanunu ihlal ettiği belirlenirken, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 5 milyon 431 bin 289,02 lira tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik" uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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