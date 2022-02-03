Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola İçecek'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Coca Cola İçecek’in bağlı ortaklığı hakkında soruşturma başlatıldı

Coca Cola İçecek bugün seans sonrasında KAP’a yaptığı açıklamayla bağlı iştiraki aleyhine Rekabet Kurulu’nun soruşturma başlattığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada Coca Cola İçecek’in yüzde 99,97 iştiraki konumunda bulunan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. aleyhine Rekabet Kurulu’nun bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamada Rekabet Kurulu’nun hızlı tüketim malları sektöründe üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı firmalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu’nun daha öne Nisan 2021’de başlatılmış bir soruşturması daha vardı. Başlatılan yeni soruşturmanın nisan ayındaki soruşturmayla birleştirilerek yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu yakın zaman önce zincir marketler hakkında da hızlı bir inceleme yaparak firmaların cirolarıyla orantılı cezalar vermişti.