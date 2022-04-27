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Rekabet Kurumu 2021'de en fazla cezayı gıda endüstrisine kesti

Rekabet Kurumu, geçen yıl tamamladığı soruşturmalarda, teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle 4,23 milyar lira idari para cezası uygularken ilk sırayı 3 milyar 188 milyon lirayla gıda endüstrisi aldı.
Rekabet Kurumu 2021'de en fazla cezayı gıda endüstrisine kesti

AA muhabirinin Rekabet Kurumunun "2021 Yıllık Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Kurum, geçen yıl rekabet hukukunun uygulanması kapsamında değerlendirilebilecek düzenleme ve denetleme, rekabet savunuculuğu ve politika geliştirme faaliyetleri yürüttü.

2021 yılında rekabet ihlallerine ilişkin alınan 63 karardan 10'u gıda, 9'u makine endüstrisi, 8'i bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, 8'i sağlık hizmetleri, 8'i kimya ve madencilik, 5'i lojistik depolama ve posta, 4'ü inşaat, 4'ü kültür sanat, eğlence, dinlence, spor şans oyunları ve eğitim, 4'ü otomotiv ve taşıtlar, 3'ü tarım ve tarımsal ürünler sektörüne ilişkin oldu.

Kararlara en çok konu olan ilk 10 sektör, 2021 yılındaki toplam rekabet ihlali kararlarının yüzde 85'ini oluşturdu. Geçen yıl Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla 16 soruşturma başlatıldı.

Kurum geçen yıl 405 dosyayı sonuçlandırdı
Kurum bünyesinde açılan 2019'da 2, 2020'de 6 ve 2021'de 16 olmak üzere toplam 24 soruşturma devam ediyor.

Rekabet ihlali kararları kapsamında 44 dosyadaki iddiaları reddeden Kurum, 5 dosyada teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına ve 5 dosyanın ise taahhütlerle sonlandırılmasına hükmetti.

Kurum geçen yıl ihlaller kapsamına teşebbüslere toplamda 4,23 milyar lira ceza kesti.

Geçen yıl Kurumca tamamlanan soruşturmalarda rekabet ihlallerine uygulanan idari para cezalarının dağılımında gıda sektörü başı çekti. Gıda endüstrisine 2021'de 3 milyar 188 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu sektörü, 296,2 milyon lirayla bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, 284,6 milyon lirayla sağlık hizmetleri, 271 milyon lirayla ormancılık ve ahşaba dayalı endüstriler, 65,6 milyon lirayla diğer sektörler, 56,6 milyon lirayla makine endüstrisi, 37,2 milyon lirayla tarım ve tarımsal ürünler takip etti.

Kurum tarafından 2021'de sonuçlandırılan 405 dosyadan 74'ünün rekabet ihlalleri, 22'sinin muafiyet-menfi tespit başvuruları, 309'unun ise birleşme-devralma işlemlerine ilişkin olduğu görüldü.

Rekabet ihlallerine ilişkin 74 karardan 1'i ilk inceleme, 29'u ön araştırma süreci sonunda, 44'ü ise soruşturmalara ilişkin alındı.

Rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında da 2021 yılı sonu itibarıyla "ödeme hizmetlerinde finansal teknolojiler", "hızlı tüketim malları perakendeciliği", "yaş sebze ve meyve", "akaryakıt", "e-pazaryerleri platformları", "çevrim içi reklamcılık" ve "ilaç" piyasalarına yönelik sektör incelemeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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