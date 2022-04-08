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Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 25, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 10 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 11 Nisan-11 Mayıs döneminde e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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