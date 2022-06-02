Rekabet Kurumu yumurta sektörüne soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR’e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;
- Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.
- Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
- İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.
- Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.
- MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Murat Gayretli Şahıs Şirketi
- Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
- Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı teşebbüsler ile
- Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği
- Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği
- Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği
- Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği
- Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,
- Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,
- Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği
- İzmir Yumurta Üreticileri Birliği
- Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği
- Konya Yumurta Üreticileri Birliği
- Manisa Yumurta Üreticileri Birliği
- Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği
- Yumurta Üreticileri Merkez Birliği adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi.
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