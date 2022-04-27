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Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi yapan 4 şirkete ceza

Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.
Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi yapan 4 şirkete ceza

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması tamamlandı. Rekabetten yapılan açıklamada; 4 teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine, diğer 3 kuruluşa ise 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından ceza uygulanmasına yer olmadığı kararı verildi

Rekbetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yem firmalarının anlaşma ve/veya uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 25.04.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca;

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ, CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erişler Yem Sanayi ve Ticaret AŞ. unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine,

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüslere Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi."

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