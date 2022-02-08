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Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret

Rekabet Kurumu, BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerinde satış yapmasının tamamen yasaklanmasını ve yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet başvurusunu reddetti
Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, BSH'nin, yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerinde satış yapmasını tamamen yasaklanmasını ve yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet tanınması talebinin incelendiği belirtildi. BSH’nin bayileri ile imzaladığı sözleşmelerin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"BSH tarafından, uyguladığı seçici dağıtım sistemi kapsamında, dağıtım sisteminin etkinliğini korumak üzere çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların yasaklanmak istendiği belirtilerek, çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların marka imajına zarar verdiği, bedavacılığa yol açtığı, tüketici faydasını azaltıcı etkiler doğurduğu, tüketicilere ürünler hakkında yanlış, yanıltıcı bilgiler sunulmasına yol açtığı iddiaları ileri sürüldü. Bu iddialar kapsamında yapılan incelemeler neticesinde BSH’ın bu kaygılarını yönetmek amacıyla çevrim içi pazaryerlerinden yapılacak satışları bütünüyle yasaklamasının elde etmek istediği amaç ile orantılı olmadığı değerlendirilerek, rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle ilgili uygulama muafiyet değerlendirmesine tabi tutuldu."

Açıklamada, "Çevrim içi pazaryerlerindeki satışların bütünüyle yasaklanmasının rekabet hukuku mevzuatında yer verilen 'eşdeğerlik prensibi'ne aykırı ve sağlayıcıların bayilerine fiziksel ve çevrim içi satış kanallarında yapacakları satışlara ilişkin eşdeğer koşullar getirmesi kuralının ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu uygulamaya grup muafiyeti tanınamayacağı tespit edildi. Dosya kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge ve delilin analiz edilmesiyle bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılmış ve bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınmayacağı sonucuna ulaşıldı" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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