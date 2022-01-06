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Rekor vaka sayısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı

Vaka sayısının rekor seviyeye yükselmesinin ardından Sağlık bakanı Koca uyarıda bulundu. Koca, "Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.
Rekor vaka sayısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı

 Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.

66 BİN 467 VAKAYLA REKOR KIRILDI

Türkiye'de dün 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. 

Böylece 2020 Mart ayından beri günlük en fazla vaka sayısı açıklanmış oldu.

KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından karantina süresinin 7 güne indirilmesi kararlaştırıldı. 5. günden sonra PCR testi negatif çıkanların karantinası bitmiş sayılacak. 7 günün sonunda ise hafif veya hiç semptom göstermeyen kişilerin de karantinası sona erecek. 

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