  • BIST 2.380,03
  • Altın 944.758
  • Dolar 15.9372
  • Euro 16.8451
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Resmen açıklandı! Serdar Aziz'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli savunmacı Serdar Aziz’in sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını resmen açıkladı.
Resmen açıklandı! Serdar Aziz'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe, milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz’in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Yönetici Selahattin Baki ve Serdar Aziz, imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz: Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum

Fenerbahçemizle olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Serdar Aziz, “Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım.” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ise “Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A’dan Z’ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak20 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Formula 1'de sıradaki durak İspanya20 Mayıs 2022 Cuma 11:38
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig sevincini yarın düzenlenecek etkinlikle kutlayacak20 Mayıs 2022 Cuma 10:47
  • Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini açıkladı20 Mayıs 2022 Cuma 10:06
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor20 Mayıs 2022 Cuma 09:43
  • Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor20 Mayıs 2022 Cuma 09:43
  • Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak20 Mayıs 2022 Cuma 09:42
  • Futbolda haftanın programı20 Mayıs 2022 Cuma 09:23
  • Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu20 Mayıs 2022 Cuma 09:23
  • MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto, futbol kariyerini noktaladı20 Mayıs 2022 Cuma 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti