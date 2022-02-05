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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bin 110 yeni kadro açıldı

Bazı bakanlık ve kurum ve kuruluşlara bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bin 110 yeni kadro açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı’na 432,

Ticaret Bakanlığı’na 500,

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 50,

Türkiye Adalet Akademisi’ne 6,

Hakim ve Savcılar Kurulu’na 83,

Orman Genel Müdürlüğü’ne 39 yeni kadro ihdas edildi.

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