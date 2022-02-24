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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler için 35 lira, 50 binin üzerindekiler için 63 lira olarak belirlendi.
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 35 lira, 50 binin üzerindeki gazeteler için 63 lira olarak belirlendi.

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayın zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayını, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

Söz konusu tarife, Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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