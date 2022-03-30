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Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek

Edirne'deki camilerde teravih namazı cemaatle kılınacak. Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek.
Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Selimiye Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle camilerde 2 yıl teravih namazının cemaatle kılınamadığını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla bütün camilerde teravih namazlarının cemaatle eda edileceğini belirten Özsoy, "Edirne'deki camilerimizde, Selimiye Camimizde de teravih namazlarımız kılınacak. İl Müftülüğü olarak bütün personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız." dedi.

Özsoy, Selimiye Camisi'nin restorasyon nedeniyle sadece bir bölümünün ibadete açık olduğunu, teravih namazlarının bu bölümde kılınacağını söyledi.

Selimiye'de yaklaşık 300 kişinin bir arada teravih namazı kılabileceğini ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe kuralı esnetildiğinden dolayı saflarımız sık bir şekilde namazlarımızı kılmaya devam ediyoruz. Ama gelen cemaatimizden yine maskelerini takmalarını istirham ediyoruz. Bir ramazan geleneği olarak önemli camilerimize asılan mahyalar Selimiye Camimize de asılıyor. Selimiye'mizdeki mahyada 'İman en büyük nimettir' mesajı yer alacak. Sahip olduğumuz imanımızın ve değerlerimizin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahya ile inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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