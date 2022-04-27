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Reuters: Dört Türk gemici tutuklandı

İngiliz haber ajansı Reuters; Tunus'ta dört Türk, iki Azerbaycanlı ve bir Gürcü gemicinin, söz konusu sigorta şirketinden para alabilmek için kasıtlı bir şekilde gemiyi batırdıklarından şüphelenildiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
Reuters: Dört Türk gemici tutuklandı

İngiliz Reuters haber ajansı Tunus'ta dört Türk gemicinin tutuklandığını açıkladı.

Gemiciler ülkenin güneyindeki Gabes kentinde bu ay batan bir gemiden kurtarılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Geminin kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini incelemeye karar veren mahkeme dört Türk, iki Azerbaycanlı ve bir Gürcü'den oluşan mürettebatın bu süreçte tutuklu kalmasına karar verdi.

BİLDİRİLDİĞİ GİBİ PATLAMA OLMAMIŞ

Ekvator Ginesi'nden Malta'ya bin ton petrol taşıdığını deklare eden Xelo geminin batmasının ardından inceleme için dalan özel ekipler, geminin kargo deposunda petrol olmadığını tespit etmişti.

"SİGORTADAN PARA ALABİLMEK İÇİN KASITLI BATIRILMIŞ OLABİLİR" İDDİASI

Gabes mahkemesinin sözcüsü Mohamed Karay, geminin sigorta şirketlerinden para almak için kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini inceleyeceklerini açıkladı.

"ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANILDI" İDDİASI

Karay, mürettebatın kargoya dair belgelerin kaybolduğunu söylediğini ve sorgularında çelişkili ifadeler kullandıklarını belirtti.

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