Reuters'tan son dakika: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu

Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı

Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya-Ukrayna sırısından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

AYRILIKÇILAR: UKRAYNA ATEŞ ETTİ

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

UKRAYNA: AYRILIKÇILAR SALDIRDI

Ukrayna: Ayrılıkçılar köylere saldırdı... Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı. Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti. Ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı.

PATLAMA SESLERİ

Havalimanı yakınlarında patlama: Tüm bu karşılıklı suçlamalar gerilimi tırmandırırken Rueturs son dakika haberiyle dünya alarma geçti. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEBİLİR

Olası çatışmayı tırmandırabilir: Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000'den fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.