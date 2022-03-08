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Reynmen'in hakaret davasında yeni mütalaa açıklandı

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, savcı değişikliği nedeniyle yeni mütalaa hazırlandı.
Reynmen'in hakaret davasında yeni mütalaa açıklandı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve şikayetçi Bircan Bali katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. 

Duruşmada savcı değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa açıklandı. Savcı sanık Yusuf Aktaş'ın tehdit içerikli söylemlerinin hukuki anlam niteliğinde tehdit oluşturmadığını belirttiği mütalaasında, "Tehdit içerikli iddia olunan söylemlerin hukuk boyutunda gerekli şikayetleri yapacağı yönünde söylem olduğu ve bu hususun tehdit suçunu oluşturmadığı.." ifadeleri kullanıldı. Mütalaada Aktaş'ın, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan, ucuzsunuz, vasfınız ne sizin?" söylemlerini ise, Bircan Bali'nin televizyon programında kendisine yönelik yaptığı olumsuz eleştirilere tepki olarak söylediği belirtildi. Bu nedenle savcı Yusuf Aktaş'ın, "hakaret" suçunu da haksız fiil altında işlediği belirterek ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep etti. 

Sanık avukatı mütalaaya katıldıklarını ve müvekkilinin tehdit ve hakaret suçunu işlemediğini belirterek beraatını talep etti. Şikayetçi Bircan Bali'nin avukatı ise mütalaa değişikliği nedeniyle yeni mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme şikayetçi avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikayelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda." Paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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