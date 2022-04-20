Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 11 üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs 2021'de Bakırköy ilçesindeki bir rezidansa A.J. tarafından zorla getirilerek alıkonan E.K. ve D.A'ya işkence yapılarak mal varlıkları yağmalandı.
Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kazakistan ve Çeçenistan uyruklu 8 şüphelinin daha olaya karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik 12 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, 1 sahte pasaport, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 4 kişi ise tutuklandı.
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