  • BIST 2.064,21
  • Altın 769.42838
  • Dolar 13.2276
  • Euro 15.1305
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 0 °C
»

Rıdvan Aktaş yeniden başkan oldu

Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Rıdvan Aktaş yeniden başkanlığa seçildi.
Rıdvan Aktaş yeniden başkan oldu

Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Keresteciler Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Rıdvan Aktaş, başkanlığa yeniden seçildi.  
Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın yaptığı seçimli genel kurulda Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerinin sırasıyla görüşülerek oylanmasına geçildi. 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı başkan Rıdvan Aktaş ve yönetimi ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 2 adayın listesiyle gidilen seçimde kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alan mevcut başkan Rıdvan Aktaş, yeniden oda başkanı seçildi. 

dsc_7688.jpg

RIDVAN AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR 
Rıdvan Aktaş yaptığı konuşmada yeni dönemde de daha iyi hizmet sunmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek şunları kaydetti: “Meslektaşlarımızı ilgilendiren tüm konuların üzerinde sizlere hizmet sunmayı kendimize hep  görev bildik. Mesleki problemlerin çözümüne katkı sağlamak, mesleğimizin saygınlığının artırılmasını ve  sosyal olarak da var olabilmeyi sağlamak, yeni gelişmelerin ışığında meslektaşlarımızı daha verimli mesleki çalışmalara yönlendirmek, sektörümüzle ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak için bundan sonra da tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de derinden etkileyen pandeminin de etkisiyle hammadde sıkıntısı, girdi maliyetleri-aşırı fiyat artışları gibi önemli sorunlar yaşadık, halen de yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bundan sonra da  sorunlarımızı çözmek için  mücadelemizi sürdürecek, yine çözüm odaklı yaklaşımımızla yol haritamızı şekillendireceğiz. Ayrıştırıcı değil, her zaman birleştirici, diyalogtan yana  olmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımlarınızdan ve tarafımıza gösterilen teveccühten dolayı şahsım ve yönetimim adına sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."  

dsc_7612.jpg

YENİ YÖNETİM OLUŞTU 
Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni yönetimi şöyle oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Rıdvan Aktaş (Başkan), Harun Bayar, Metin Aker, Hayrettin Ercan, Gürcan Demirel, İbrahim Demir, Harun Özcan. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Hasan Turhan, Arslan Karataş, Hakan Ertürk.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi, 71 bin talebi çözüme kavuşturdu13 Ocak 2022 Perşembe 00:22
  • Hüseyin Gazi parkı çok sevildi13 Ocak 2022 Perşembe 00:20
  • Polis aracını kaçırıp, 1 polisi yaralayan şüpheli, 5 saat sonra yakalandı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:07
  • Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasbetti: 1 polis yaralı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Yenimahalle’de 2.Kitap Fuarı Başlıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 04:30
  • Musiki Muallim Mektebi yeniden kapılarını açtı12 Ocak 2022 Çarşamba 03:24
  • 14 taşınmaz satışa çıkıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 02:21
  • Engelsiz yaşamı gezmek 3 bin adım 150 dakika12 Ocak 2022 Çarşamba 00:28
  • Başar: En etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz12 Ocak 2022 Çarşamba 00:27
  • İncirli’ye yeni semt pazarı12 Ocak 2022 Çarşamba 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti