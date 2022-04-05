Rıdvan Dilmen: Öyle bir niyetim de yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından Rıdvan Dilmen adaylık hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, ismi adaylar arasında geçen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlığının zor bir iş olduğunu aktaran Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor. TFF başkanlığı çok zor bir iş. Alt kadrosunu iyi yaptıktan sonra yapılabilecek bir iş. Özveri isteyen bir kurum. Futbolun iyi yere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok. Olmayayım da zaten. Öyle bir niyetim de yok. Fakat futbolun söylediğiniz özelliklerle saha içine girmeden saha dışında halledebilecek, siyasetten uzak, fazla kulüpçü olmama, en önemlisi de şeffaf olmalı. Dürüst olmak futbolda yeterli. Futbol matematik değildir. Federasyon başkanı adayı falan değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa ki; yapacağıma da inanıyorum her türlü göreve her zaman hazırım. Federasyon başkanlığı dışında" yanıtını verdi.