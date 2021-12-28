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Risk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum

Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirden dolayı dolar/TL’deki yükselişi takip ediyor. Haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, bugün 686 civarında bulunuyor.
Risk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum

Küresel enflasyon sorunu, Fed'in faiz artırma beklentisi, koronavirüsün yeni varyantlarının etkilerinin neler olacağının bilinmezliği altın piyasasında endişelere neden oluyor. Tüm bu olumsuzluklar varken risk iştahında artış görülmeye başlandı. Yılsonu olması nedeniyle piyasaya yeni katılımcı gelmesinin de az olmasından ötürü Ons Altın fiyatları dar bantta seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 1.800-1815 DOLAR BANDINDA SIKIŞTI

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, risk iştahında iyileşme yaşansa da 1815 dolar direncinin üzerine çıkamadı. Analistler, yıl sonu olması nedeniyle yeni katılımcıların gelmediği piyasada 1800-1815 dolar aralığında sıkışmanın sürmesini bekliyorlar.

Faiz artırımı beklentilerine hassas olan 2 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirilerinin 22 ayın en yüksek seviyesine çıkmaları da altın fiyatının dirençlerini kırmasını engelliyor.

CREDİT SUİSSE, 2022 ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tarıq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

GRAM ALTIN DENGE ARAYIŞINDA

Gram Altın fiyatları 650 lira seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor. Dolardaki düşüşle birlikte 1069 liradan 600 lira seviyelerine gerileyen gram altın denge noktasını arıyor. Güne 672 liradan başlayan gram altın en düşün 669 lira, en yüksek de 681 lira seviyesini gördü. Saat 09:21 itibarıyla 686 liradan alıcı buluyor.

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