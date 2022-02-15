Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yıkılma risk taşıyan caminin minaresi, vinçle yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İlçeye bağlı Damlataş Mahallesi’ndeki Damlataş Camisi’nin minaresi yıkılma riski taşıdığı belirlenince camii derneğince yıkım kararı alındı. Mahalleli ve dernek yetkilileri yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki 3 şerefeli minareyi, vinçle çevresinde oluşturulan güvenli alana yıktı. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek devrilmesi sağlanan minarenin yıkılma anı mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde minarenin saniyeler içeresinde enkaza döndüğü, yıkım sırasında vatandaşların koşarak bölgeden uzaklaştığı ve çevreyi bir süre toz bulutunun kapladığı görüldü.