Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu: 5. kez dünyanın en büyüğü oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Milli güreşçi böylece 5. kez dünyanın en büyüğü oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh’i mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Rıza, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası dördüncü gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Kayaalp, İranlı rakibini 1-1'in ardından son puan avantajıyla yendi ve dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu sonuçla 5. kez dünya şampiyonluğunu elde etti ve bunu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu.

Türk güreş tarihine geçti

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.



"Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye’nin en çok altın madalya kazanan güreş sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" diye konuştu.

Takım halinde şampiyon olmalarının hatırlatılması üzerine Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 yılı ilk katıldığım Dünya Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009’dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası’na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" ifadelerini kullandı.



Bu şampiyonluğu eşi ve kızı Ay Vera’ya armağan eden milli güreşçi, "Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Kendisine ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyayla bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."