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Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

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