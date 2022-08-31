Rize Çamlıhemşin'de 'Laz Ralli' heyecanı

Rize Çamlıhemşin'in Dikkaya köyünde, ’Laz Ralli’ adı verilen geleneksel tahta araba yarışları düzenlendi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşılan ve ufak çaplı kazaların da olduğu yarışlar, bu yıl da yoğun ilgi gördü.