Rize'de 'denizde kafes balıkçılığı' tepkisi

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Karadeniz sahiline yaklaşık yarım mil açıkta yapılmak istendiği öne sürülen kafes balıkçılığı projesine karşı çıkanlar, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

Fındıklı ilçesi Yeniköy açıklarında, iddiaya göre, kıyıya yaklaşık yarım mil uzaklıkta planlanan kafes balıkçılığı projesi hazırlandı. Projenin kıyıya yakın olması nedeniyle balıkçılık ve yüzme alanlarının olumsuz etkileneceğini öne süren bazı muhtarlar, ilçe kent konseyi üyeleri ile balıkçılar ve bölge halkı, ilçe meydanında toplandı. 'Karadeniz senin değil, çocukların ve balıklarındır', 'Fındıklı'da kafes balıkçılığına hayır', 'Denizimiz rant değil, yaşam alanlarımızdır', 'Denizume degma', 'Deniz hiç kimsenindir, deniz herkesindir' yazılı dövizler açan grup, basın açıklaması yaptı.

'13 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DENİZİMİZİ ALACAKLAR'

Grup adına açıklama yapan Aksu ve Liman Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Karadeniz, yüzme alanlarının ucunda, balıkçıların avlanma bölümünde kafes balıkçılığı yapılmak istendiğini belirterek, "Bu işi durduramazsak hamsi, mezgit, istavrit ve palamut yememiz hayal olacak. Balıkçılarımızın avlak alanları yok edilecek, balıkların göç yolları kesilecek. 13 futbol sahası büyüklüğünde denizimizi bizden alacaklar. Kıyıya yakın yapılmak istenen projeyle çocuklarımızın geleceği çalınacak" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Balıkçı Osman Zeki Özbulut da "Rize'de en yoğun kafes balıkçılığı, Gündoğdu mevkisinde yapılmaktadır. Buradaki balıkçı arkadaşların tamamı hem ortaya çıkan kirlilikten hem de balık ağlarına verdiği zarardan şikayetçi ve bizi de 'Kafes yaptırmayın' diye uyarıyorlar. Biz de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Özlem Şendeniz ise "Karadeniz, ölmekte olan denizlerden biri olarak listeleniyor. Suyu zaten Akdeniz'den girdiği için 800 ile 1000 yıl arasında yenilenebiliyor. Kafes balıkçılığıyla beraber Karadeniz'in yükü iyice artacak. Biz kıyıdan bakıyoruz ancak denizden bakınca işler pek de yolunda gitmiyor. O yüzden Karadeniz'in hakkını savunmak için buradayız çünkü deniz hiç kimsenin ve hepimizin" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

PROJE BAŞVURUSU YOK

Öte yandan Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Fındıklı ilçesi Yeniköy’de, Karadeniz’de kafes balıkçılığı yapılmasına dair proje başvurusu olmadığını açıkladı. Yetkililer, denizlerde kafes balıkçılığı projelerine ilgili tüm bakanlıkların bağlı kuruluşlarının titiz değerlendirmeleri sonucu gerekli koşulların oluşturulması halinde izin verildiğini belirtti.