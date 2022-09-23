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Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Rize'de etkili olan sağanak, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı kısmen aksattı.
Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı

Kentte etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde debisi yükselen bir ırmak taştı.

Irmaktan taşan suların Karadeniz Sahil Yolu'na dolması sebebiyle yolun Artvin yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Bu şeritteki ulaşım Karayolları ekiplerinin yoldaki suyu tahliyesiyle normale döndü.

Yağış yüzünden yolun Trabzon yönündeki ulaşımda ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Sağanağın etkisini devam ettirdiği kentte ekiplerin tedbirleri de sürüyor.

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