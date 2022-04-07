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Rize’de ‘ezan şakası’ görüntüleri tepki çekti

Rize’de ‘ezan şakası’ görüntüleri tepki çekti
Rize'de iki çocuk evlerinin balkonunda cep telefonuna bağlı hoparlörle ezan sesi yayını yaptı. Çocuklar kayda aldığı görüntüleri, ‘İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' ifadeleri ile sosyal medyada paylaştı.

İslampaşa Mahallesi'nde E.K. (17) ve bir arkadaşı cep telefonuna bağlı hoparlörle evlerinin balkonundan ezan sesi yayını yaptı. İki çocuk, ezan sesini yayınladıkları anları cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada, ‘İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' şeklinde paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ‘İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular’ ifadeleri ile görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine  polis ekiplerinin ulaştığı çocukları uyardığı öğrenildi.

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