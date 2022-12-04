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Rize’de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga
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Rize’de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga
Rize’de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga
RİZE'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahallesiyle sona erdi.
04 Aralık 2022 Pazar 23:03
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.