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Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü,13 kişi yaralandı

Rize'de okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı, 1 kişi öldü,13 kişi yaralandı

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı.

Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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