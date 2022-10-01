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Rizeli arıcı ayılara sitem etti: 21 kovan bal yediler

Hiçbir şeyden çekmedi, ayılardan çektiği kadar. Yer değiştirdi, iş değiştirdi ama kurtulamadı. Ayılar onu yine buldu, bu defa da 9 kovan balı gitti.
Rizeli arıcı ayılara sitem etti: 21 kovan bal yediler

Rizeli bal üreticisi Mustafa Memoğlu, elindeki son kovanları başka bir yere taşıma kararı aldı. Ayılar yüzünden toplam 21 kovan bal kaybetti.

Bal üreticisi Mustafa Memoğlu, "Denize yakın ha buraya getirdim kovanları koydum ha buraya denize var 100 metre ya bu andır benim kokumu mu alıyor, bu ne yapıyor, beni mi takip ediyor ben hiç bir şey anlamadım bundan. Geldi buraya 4'ncü günü 9 tane kovanımı yedi" diye konuştu.

AYILAR SADECE BALLARI YEMEKLE KALMADI ARILARI DA YEDİ

Ayıların arıları da yediğini anlatan Memoğlu şöyle devam etti:

"Balı yiyebildiğini yedin. Bu arıların ne günahı var, arıları da yedin hep. Ne varsa hepsini mahvettin. Bir tane kovanımı ye iki tane kovanımı ye helal hoş olsun sana, ander başlı. Bunlarla iletişim kuruyorum bak bunlar bana bir tane sokmaz kesinlikle sokmaz. Bunlar beni anlıyor, ben bunları anlıyorum ama bu ayı beni anlamıyor."

Mustafa Memoğlu, ayılardan kurtulmak için elindeki son kovanları başka bir yere taşıma kararı aldı.

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