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Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin rakım üzerinde bulunan yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken bazı vatandaşlar araçlarıyla kar yağan bölgelere çıkmaya çalıştı.

Karayolları ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu Ovit Tüneli bölgesinde yolun kapanmaması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Bu arada ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi.

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