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Roma Dönemi'ne ait eserler bulundu

Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak eserleri turizme kazandırmaya çalışıyor. Arkeopark Projesi kapsamında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla Antik Roma Dönemi’ne ait birçok taşınabilir ve taşınamayan eserlere rastlanıldı.
Roma Dönemi'ne ait eserler bulundu

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının titizlikle yürüttüğü kazı çalışmasında tarihi buluntuların saptandığı bölge, bilimsel kazılara da ışık tutarak arkeopark hâline dönüştürülecek.

Arkeopark Projesinin klasik bir peyzaj tasarım projesi olmadığını vurgulayan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“ABB olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’ kapsamında çalışmalarımız sürerken Ankara’nın geçmiş tarihine yönelik özellikle Roma Dönemi’ne yönelik çok değerli bulgular bulundu. Burada yaptığımız arkeopark çalışması klasik bir peyzaj tasarım projesi olmaktan öte gerçek anlamda bir arkeoparka dönüşecek. Ankara'da üzerinde çalışma yaptığımız arkeopark ise tarihi kazıların ve tarihi buluntuların olduğu bilimsel kazıların devam edeceği önemli bir arkeopark hâlini alacak. Sevindirici yanı da şu, bugün burada bulunan buluntuların çoğu bilimsel tezlerde yok. Bilime de bu sayede katkı sağlamış olacağız. Ankara ve Türkiye için Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açıcı bir buluştur diye düşünüyoruz. ”

BEDEN DUVARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Sarnıç çevresinde gerçekleştirilen kazılar kapsamında Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen ‘yapı beden duvarı’ ortaya çıkarıldı.

Doğu-batı aksında Roma Dönemi’ne ait yapı duvarının bulunmasıyla uygulama projesi kapsamında arkeoparka nitelikli bir eser kazandıracaklarının altını çizen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mehmet Emin Sancak, “17 bin metrekare alanda inşaat çalışmamız devam etmektedir. Arkeopark kazılarına Anadolu Medeniyetleri Müzesi eşliğinde devam ediyoruz. Roma yolu ve tuğla tonozlar tespit ettik burada. Sur duvarının güçlendirilmesi, seyir terasları, seyir kafesi ve ziyaretçi binası bu süreçte yapılmaya devam ediyor” derken, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Arkeolog ve Müze Eğitimcisi Tolga Çelik de şöyle konuştu:

“Arkeopark çalışmamız Roma Dönemi’ndeki Ankara’ya dair gerekli uzmanlık alanlarımızla ilgili çalışmalarla devam ediyor. İlk önce tonozlu yapımızın üst kısmının bir kısmı gözükmekteydi. Oradan başlayarak alanda tespitlerimize devam ediyoruz. Burada hem tonozlu yapı hem de sarnıç yapımızın her ikisini de çıkarmak için mücadele ediyoruz. Roma Dönemi’ne ait yapıları ilk kez çıkarmak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kazıda tespit edilen eserler Roma Dönemi’nde Ankara’nın eyalet başkentleri arasında ne kadar önemli olduğunu gösterecektir.”

 

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