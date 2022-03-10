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Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Chelsea'nin özel bir lisansla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiliz hükümeti, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

BBC'den yer alan haberde, Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi. Haberde, Chelsea'ye özel bir lisans verileceği ve kulüp çalışanlarının bu lisansla görevlerine devam edeceği kaydedildi. 

Chelsea bu durumdan nasıl etkilenecek?

İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

Ek olarak Roman Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı kaydedildi.  Öte yandan Chelsea'nin bu süreçte kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı belirtildi.

Chelsea için kimler teklif verdi?

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin 27 Şubat'ta satışa çıkartılmasının ardından çok sayıda isim, kulübün yeni sahibi olabilmek için teklif verdi.

Chelsea'yi satın almak isteyen isimlerden birisi olan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, önceki gün yaptığı açıklamada kulüp yetkilileri ile görüştüklerini belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak."

Chelsea'yi satın almak isteyen isimler arasında Philadelphia 76ers'in ortaklarından Josh Harris, New York Jets'in sahibi Woody Johnson, İngiliz milyarder Nick Candy, MLB takımlarından Los Angeles Dodgers ve NBA takımı Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından Todd Boehly ile birlikte İsviçreli bilyoner Hansjorg Wyss yer alıyor. 

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