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Romanlar Beyoğlu Sofrası’nda buluştu

Toplumun her kesiminden insanları bir araya getirmeyi amaçlayan Beyoğlu Belediyesi, bu akşam Hasköy’de kurulan Beyoğlu Sofrası vesilesiyle Romanlarla bir araya geldi.
Romanlar Beyoğlu Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında kurduğu Beyoğlu Sofraları’nda toplumun her kesiminden binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Beyoğlu Sofrası’nın kurulduğu mekanlardan birisi olan Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi, Beyoğlu’nda yaşayan Romanları ağırladı. Programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TBMM Başkanı Roman Danışmanı Yasin Kırıcı, Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirel katılım sağladı.


 

“TÜRKİYE’Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”


 

İftar sofralarında sadece bir ekmeği değil aynı zamanda güzel muhabbeti de paylaştıklarını belirten Başkan Haydar Ali Yıldız, “Güçlü Türkiye’ye olan inancımızı, burada bir kez daha pekiştiriyoruz. Bu akşam Roman kardeşlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi 2023 Türkiye'sinde de Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklar ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.


 

“ROMAN KARDEŞLERİMİZDEN KÖTÜLÜK GÖRMEDİK”


 

Başkan Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:


 

Geçtiğimiz günlerde Dünya Romanlar Günü'nü kutlarken oradan bir şey ifade etmiştim. Bugüne kadar Roman kardeşlerimize hiçbir kötülük görmedik. Sevgiyi ve muhabbeti, dostluğu hem sokakta hem soframızda paylaştık. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, hep birlikte tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak yolumuza devam edeceğiz. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tek milletiz ve tek millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Vatanın ne demek olduğunu yaşadığımız şu günlerde çok daha iyi anlıyoruz. Allah vatanımızı var etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.”


 

“BİRLİKTE ORUÇ AÇMAK GÜZEL DUYGU”


 

Yemeğe katılan 35 yaşındaki Fikret Garipler, “Yemeği çok güzel düzenlemişler. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Ailecek geldik. İlk defa bu yıl burada iftar yemeğine katıldım. Ramazan etkinlikleri de güzel olmuş” dedi.


 

İftara ailecek geldiklerini belirten Ferman Yartırak da “İnsanlarla hep beraber oruç açmak çok güzel ve kıymetli bir şey” şeklinde konuştu.

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