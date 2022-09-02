Romanya'dan Bayraktar TB2 satın alma kararı

Romanya, Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın almayı planlıyor. Romanya Savunma Bakanlığı'nın, Roımanya Parlamentosu'na İHA alımı için talep mektubu yolladığı belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı'nın parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

"2040 HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA KATKI SAĞLAYACAK"

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosu'na verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.

"EFSANE HALİNE GELDİ"

Yaklaşık 300 milyon euro'yu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı. Haberde Bayraktar TB2'lerin Ukrayna savaşında efsane haline geldiği de ifade edildi.